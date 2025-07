Dipendente infedele all' ospedale | usava materiali pagati con i fondi pubblici per lavorare come manutentore abusivo

Incredibile scoperta all’ospedale di Pordenone: un dipendente dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale è stato pizzicato mentre sfruttava materiali finanziati con fondi pubblici per operare come manutentore abusivo. Un episodio che solleva gravi questioni di trasparenza e integrità nel sistema sanitario, mettendo a rischio la fiducia dei cittadini e l’efficienza delle risorse pubbliche. La vicenda evidenzia l’importanza di vigilare e tutelare i beni comuni con fermezza e trasparenza.

PORDENONE - Dipendente infedele dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale: il lavoratore, in servizio presso l?ospedale di Pordenone, è stato sorpreso a sottrarre materiale del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Dipendente infedele all'ospedale: usava materiali pagati con i fondi pubblici per lavorare come manutentore abusivo

In questa notizia si parla di: dipendente - infedele - ospedale - usava

L'azienda perde nel fatturato, i titolari s'insospettiscono: dipendente 'infedele' vendeva la merce a prezzi vantaggiosi, arrestato - L'azienda ha subito perdite di fatturato sospette, portando i titolari a sospettare di un dipendente infedele.

Dipendente infedele all'ospedale: usava materiali pagati con i fondi pubblici per lavorare come manutentore ab; «Coniuge infedele, 7 giorni per avere le prove Scovato dipendente che usava la 104 per lavorare nel b&b della moglie».

Dipendente infedele all'ospedale: usava materiali pagati con i fondi pubblici per lavorare come manutentore abusivo - Dipendente infedele dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale: il lavoratore, in servizio presso l’ospedale di Pordenone, è stato sorpreso a sottrarre materiale ... Come scrive ilgazzettino.it

Dipendente Asl rubava materiali in ospedale per rivederli: dieci ... - Non solo siti porno con il pc dell'ospedale ma anche furti di vario genere, dal toner ai farmaci. Segnala quotidianodipuglia.it