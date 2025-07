Il Summer Park Fest accende di magia il luna park di Riccione | giostre gratuite per una sera

Il Summer Park Fest ha trasformato Riccione in un incanto di luci e sorrisi, regalando a adulti e bambini un'esperienza indimenticabile. Dalle 20 alle 22, il parco si è acceso di magia con giostre gratuite, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Un evento che conferma come il divertimento possa essere anche un gesto di generosità e comunità , lasciando tutti con il cuore colmo di gioia e desiderio di tornare.

