Il Padova parte per il ritiro mister Andreoletti | Puntiamo a salvarci poi si vedrà Il Papu? Viene qui per essere leader

Il Padova si prepara per il ritiro con un obiettivo chiaro: salvarsi e riscrivere il proprio cammino. Mister Andreoletti guida il gruppo con determinazione, mentre il Papu arriva per essere il leader che farà la differenza. È il momento di mettere da parte le parole e concentrarsi sul campo, rilanciando ambizioni e passione. La squadra è pronta a ripartire, perché ogni grande storia inizia sempre da qui.

“E allora si parte, per dove non si sa, si parte e si va” – cantava Battisti ne “Il mio bambino”. Ma il Padova, stavolta, sa benissimo dove vuole andare. Via dalle parole, dentro al campo. È l’ora di riprendere il filo. Di riannodare le ambizioni, stringere i bulloni e rimettere in moto il cuore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

