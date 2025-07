Perugia di Tutti il Lions regala tablet speciali far accedere ai servizi comunali le persone sorde

Perugia si apre al futuro con un gesto di solidarietà e inclusione: il Lions, sotto la guida di Luca Marinelli, ha donato tre tablet speciali alle persone sorde, consentendo loro di accedere facilmente ai servizi comunali digitali. Questa iniziativa innovativa elimina le barriere comunicative e garantirà a tutti un accesso più equo e rispettoso delle diversità. Il...

Grazie al Rotary Perugia - guidato da Luca Marinelli - una parte della popolazione potrà accedere ai nuovi servizi digitali comunali con tanto di spiegazioni attraverso i mezzi digitali che cancellano qualsiasi barriera. Fondamentale è stato l'acquisto 3 tablet dedicati alle persone sorde: il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

