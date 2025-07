Incendio nella notte a Galatone in fiamme l’autovettura di un operaio

Una notte di paura a Galatone, dove un incendio ha distrutto l’autovettura di un operaio locale, scatenando timori e domande sulla causa di questo gesto vandalico. Le fiamme, divampate intorno all’1.35 in via Benedetto Ricasoli, hanno lasciato dietro di sé un alone di mistero. Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto e garantire la sicurezza della comunità, ma cosa si nasconde dietro questa drammatica scena?

GALATONE - Un incendio ha coinvolto nella notte un’autovettura parcheggiata in via Benedetto Ricasoli, a Galatone. L’episodio è avvenuto intorno all’1.35, quando le fiamme hanno avvolto una Ford Focus di proprietà di un operaio cinquantenne del posto. Le indagini sono condotte dai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

