Torna il caldo africano | da lunedì temperature fino a 38 gradi all’ombra dopo i temporali del weekend

Prepariamoci a un ritorno del caldo africano che, da lunedì, farà risbocciare le temperature fino a 38°C all’ombra. Dopo un weekend di temporali rinfrescanti, l’anticiclone mediterraneo si riprende il comando, portando con sé giornate roventi e condizioni estreme. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo, avverte: siamo già agli sgoccioli di questa breve tregua. La settimana si prospetta da bollino rosso: l'estate più calda dell’anno sta tornando prepotentemente.

