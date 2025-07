Innocence la nuova fiction dell’estate | di cosa parla cast e dove vederla

Innocence, la nuova fiction turca in prima visione assoluta su Canale5, promette di conquistare il pubblico con una trama ricca di emozioni e colpi di scena. Dal 12 luglio, ogni weekend alle 14:30, preparatevi a immergervi in un mondo di amore, inganno e segreti celati tra le affascinanti strade di Istanbul. Il titolo non è casuale: in gioco c’è proprio la verità più profonda e nascosta.

Che estate sarebbe senza una storia mozzafiato? Innocence, la nuova serie turca in prima visione assoluta su Canale5 dal 12 luglio, sarĂ il racconto piĂą travolgente di questa stagione. Ogni sabato e domenica, alle 14,30, il pubblico italiano potrĂ immergersi in un intreccio fatto d’amore, inganno e veritĂ nascoste, sullo sfondo di una Istanbul scintillante e torbida al tempo stesso. Il titolo non è di certo scelto a caso. In gioco c’è proprio la purezza di un sentimento che si trasforma in ossessione, e la determinazione di una madre nel proteggerla. Un romanzo familiare teso come un thriller, dove nulla è come sembra e ogni scelta ha un prezzo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Innocence, la nuova fiction dell’estate: di cosa parla, cast e dove vederla

