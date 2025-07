Fedez | venduta per 13 mln Villa Matilda la casa sul Lago di Como

Fedez, il famoso rapper e influencer italiano, ha recentemente venduto Villa Matilda, la splendida casa sul Lago di Como, per 13 milioni di euro. Acquistata nel 2023 mentre era ancora sposato con Chiara Ferragni, la villa ora cambia proprietario poco dopo la separazione. Questa mossa segna un capitolo importante nella vita del cantante, tra emozioni e nuovi inizi, lasciando spazio a un futuro ricco di sorprese.

Era stata acquistata nel 2023 quando ancora il cantante era il marito di Chiara Ferragni ed era stata messa in vendita proprio dopo la separazione. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Fedez: venduta per 13 mln Villa Matilda, la casa sul Lago di Como

In questa notizia si parla di: fedez - venduta - villa - matilda

“L’hanno venduta”. Chiara Ferragni e Fedez, 13 milioni di euro per una proprietà a loro molto cara - Chiara Ferragni e Fedez, icone del fashion e del lifestyle, hanno ceduto per 13 milioni di euro la loro amata Villa Matilda sul Lago di Como, un’oasi di eleganza e ricordi personali.

Chiara Ferragni e Fedez, venduta villa Matilda sul lago di Como: ecco chi l’ha comprata https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/chiara-ferragni-e-fedez-venduta-villa-matilda-sul-lago-di-como-ecco-chi-l-ha-comprata/ar-AA1Iq9fy?ocid=spr_trending&busines Vai su X

Villa Matilda è stata venduta. È ufficiale, la casa di Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como, è state venduta ad un milionario. Ecco quanto l'ha pagata #villamatilda #lagodicomo #chiaraferragni #fedez Vai su Facebook

Fedez (ma non la Ferragni) esulta: venduta Villa Matilda sul Lago di Como. Cifra da capogiro; Venduta Villa Matilda, la dimora di lusso dei Ferragnez sul Lago di Como; Fedez vende villa Matilda sul Lago di Como: ufficiale, ecco a chi.

Villa Matilda, casa di Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como venduta per 13 mln di euro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Villa Matilda, casa di Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como venduta per 13 mln di euro ... tg24.sky.it scrive

Fedez: venduta per 13 mln Villa Matilda, la casa sul Lago di Como - Era stata acquistata nel 2023 quando ancora Fedez era il marito di Chiara Ferragni ed era stata messa in vendita proprio dopo la separazione ... Come scrive golssip.it