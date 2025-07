Ue | contro il rinnovato protezionismo rafforziamo cooperazione Asean

L'Unione Europea si impegna a rafforzare la cooperazione commerciale con l'ASEAN, di fronte a un crescente protezionismo globale. Durante la conferenza a Kuala Lumpur, l'Alta rappresentante Kaja Kallas ha sottolineato l'importanza di un dialogo aperto e collaborativo per affrontare le sfide economiche mondiali. In un mondo sempre più interconnesso, questa partnership strategica diventa fondamentale per promuovere crescita e stabilità . Lo scenario richiede un impegno condiviso che possa aprire nuove opportunità per tutte le parti coinvolte.

Kuala Lumpur, 12 lug. (askanews) - L'Unione Europea spera di "rafforzare la cooperazione commerciale" con i membri dell'ASEAN di fronte al "rinnovato protezionismo". Lo ha affermato l'Alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, durante la conferenza post-ministeriale dell'ASEAN con l'UE, a margine della 58esima riunione dei ministri degli Esteri dell'ASEAN che si è tenuta nella capitale malese Kuala Lumpur. "E allo stesso modo, i membri dell'ASEAN contano sull'Unione Europea per molti prodotti essenziali, dalla tecnologia e dai macchinari al supporto dell'industrializzazione fino ai prodotti farmaceutici", ha affermato Kallas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue: contro il rinnovato protezionismo rafforziamo cooperazione Asean

In questa notizia si parla di: asean - rinnovato - protezionismo - cooperazione

Ue: contro il rinnovato protezionismo rafforziamo cooperazione Asean; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo.

Ue: contro il rinnovato protezionismo rafforziamo cooperazione Asean - L'Unione Europea spera di "rafforzare la cooperazione commerciale" con i membri dell'ASEAN di fronte al "rinnovato protezionismo". Riporta libero.it

Panetta,sale protezionismo,ora cooperazione internazionale - Di fronte all'accentuazione degli "orientamenti protezionisti" a livello globale dovuti ala pandemia "e all'aggressione russa all'Ucraina" "è importante riaffermare il nostro impegno in favore ... Scrive ansa.it