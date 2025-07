Compagnon Venezia ufficiale il trasferimento in laguna del centrocampista classe 2001 Tutti i dettagli dell’affare con la Juventus

Il calcio italiano si arricchisce di un nuovo capitolo con l’ufficialità del trasferimento di Mattia Compagnon al Venezia, un talento classe 2001 proveniente dalla Juventus Next Gen. Un’operazione strategica che promette grandi prospettive per il giovane centrocampista e per i fan veneziani. Scopriamo tutti i dettagli di questa trattativa e le ripercussioni sul futuro del ragazzo in Serie B, un’occasione da non perdere per gli appassionati del nostro calcio.

Next Gen. La Juventus ha ufficializzato il prestito di Mattia Compagnon, centrocampista classe 2001, al Venezia. Il trasferimento prevede l’obbligo di riscatto al termine della stagione, con il giocatore che continuerà a giocare in Serie B dopo le sue recenti esperienze con il Catanzaro. Compagnon è reduce da due stagioni consecutive in cadetteria, dove ha accumulato un buon bottino di presenze e gol. Nelle ultime due stagioni, il centrocampista friulano ha collezionato un totale di 51 presenze in Serie B tra Feralpisalò e il Catanzaro, con un contributo importante in fase realizzativa, siglando 7 gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compagnon Venezia, ufficiale il trasferimento in laguna del centrocampista classe 2001. Tutti i dettagli dell’affare con la Juventus

