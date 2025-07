Venom | in sviluppo un film d’animazione da Sony dopo lo stop ad Agent Venom

Dopo lo stop a Agent Venom e la conclusione della trilogia, Sony sembra aver deciso di rivoluzionare l'approccio al celebre simbionte Marvel. Secondo fonti affidabili, il colosso cinematografico sta sviluppando un film d'animazione dedicato a Venom, puntando su una nuova prospettiva narrativa che potrebbe cambiare il futuro del personaggio nel grande schermo. Un progetto che promette di sorprendere e coinvolgere i fan di tutto il mondo.

