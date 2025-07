Mbangula Werder Brema può decollare | trattativa in corso tra i tedeschi e la Juventus ci sono aggiornamenti importanti

Mbangula Werder Brema può decollare: una trattativa calda tra i tedeschi e la Juventus sta prendendo forma, con aggiornamenti importanti sul futuro del talentuoso esterno belga. Samuel Mbangula, classe 2004, potrebbe presto lasciare Torino per approdare in Bundesliga, con il Werder Brema molto deciso a portarlo in squadra. La trattativa si intensifica e potrebbe concretizzarsi dopo...

Il futuro di Samuel Mbangula potrebbe essere lontano dalla Juventus, con il Werder Brema che ha manifestato un forte interesse per il giovane centrocampista classe 2004. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa potrebbe concretizzarsi dopo il fallimento dell'accordo con il Nottingham Forest, che aveva cercato di acquisire Mbangula nelle scorse settimane, ma non è riuscito a raggiungere un'intesa con la dirigenza bianconera.

