San Siro | lungo elenco di ultrà ' non graditi' da Milan e Inter

Nel cuore di San Siro, un lungo elenco di ultrà indesiderati mette in luce la crescente volontà di Milan e Inter di tutelare la sicurezza e l'etica dello stadio. Stop al tifo violento e ai personaggi legati alla criminalità: i club hanno respinto richieste di rinnovo di centinaia di tifosi, in linea con i codici etici firmati. La motivazione è la ferma volontà di creare un ambiente più sicuro e rispettoso, affinché il calcio torni a essere festa per tutti.

Stop al tifo violento e a personaggi legati alla criminalità. Inter e Milan, infatti, hanno respinto le richieste di rinnovo di centinaia di ultrà delle due curve in quanto tifosi "non graditi" sulla base dei codici etici siglati dai due club. I nomi dell'inchiesta Doppia CurvaLa motivazione è la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: ultrà - graditi - milan - inter

Campagna abbonamenti Inter, linea comune col Milan: respinte centinaia di richieste di rinnovo di tifosi “non graditi”! Tutte le restrizioni rivolte agli ultrà - La recente campagna abbonamenti Inter, in collaborazione con il Milan, ha suscitato un grande dibattito tra tifosi e appassionati.

Inter e Milan respingono le richieste di ingresso a ultrà non graditi Vai su X

? Marco Asensio (1996) ha sfiorato l’Inter già due volte. Magari la terza è quella buona. Il Psg lo vuole vendere, il suo agente Jorge Mendes sta cercando la soluzione migliore. Il nome, in casa Inter, è gradito: è in scadenza, quindi il cartellino non può a Vai su Facebook

San Siro: lungo elenco di ultrà 'non graditi' da Milan e Inter; Inter e Milan respingono gli ultras: niente abbonamenti ai tifosi non graditi; Inter e Milan respingono le richieste di ingresso a ultrà non graditi.