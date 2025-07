Pesaro a Marotta 70enne spara e uccide donna a festa bambini | le immagini del luogo dell' omicidio

Una tragica scena ha sconvolto Marotta, in provincia di Pesaro Urbino, quando un 70enne armato ha fatto irruzione durante una festa di bambini, sparando e uccidendo la nonna della festeggiata e ferendo gravemente la madre. Un gesto improvviso che ha lasciato la comunità senza parole, mentre le immagini del luogo dell’omicidio testimoniano l’assurdità di questa tragedia. La sicurezza e il senso di protezione vacillano di fronte a episodi così drammatici.

(LaPresse) A Marotta, in provincia di Pesaro Urbino, un 70enne ha fatto irruzione armato di pistola in una casa dove era in corso una festa di bambini e ha sparato uccidendo la nonna della festeggiata, Griselda Cassia Nunez, 44anni, di origine boliviana, e ferendo la mamma della piccola, Kenia Cassia Vaca, 28 anni, che è fuori pericolo. Tutti salvi i bambini, tutti di 5 anni, portati subito via da un’altra mamma presente alla festa. Nelle immagini, la casa dove è avvenuto l’omicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pesaro, a Marotta 70enne spara e uccide donna a festa bambini: le immagini del luogo dell'omicidio

In questa notizia si parla di: festa - bambini - pesaro - marotta

«Da grande voglio fare il vigile del fuoco»: 2mila bambini in festa - Da grande voglio fare il vigile del fuoco! Questa mattina, 14 maggio, oltre 2mila bambini delle scuole dell’infanzia e primarie si sono radunati al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova, dando vita a una giornata di sicurezza, scoperta e divertimento.

È sotto sequestro la casa dove ieri sera Griselda Cassia Nunez, 44 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal cognato durante una festa, alla presenza anche di bambini, in una strada di campagna a Sterpettine di Marotta nel Comune di Mondolfo (Pesaro Urbin Vai su X

Una donna di 44 anni è stata uccisa da un 70enne che, dopo aver fatto irruzione in una casa di Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino), ha aperto il fuoco contro i presenti. La sparatoria è avvenuta ierei durante una festa di compleanno con diversi bambini prese Vai su Facebook

Marotta, anziano spara alla festa di una bimba e uccide la nonna. Forse lo ha fatto per il rumore; Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino), sparatoria a una festa di bambini; Omicidio a Marotta alla festa dei bimbi, l’assassino ha sparato per la musica alta: “Non volevo uccidere”. La diretta.

Marotta, fa irruzione alla festa dei bambini e uccide la cognata: il «fastidio per il rumore» e gli spari - Una serata di festa si è trasformata in un incubo a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Scrive msn.com

Marotta, uomo spara a festa di compleanno: uccisa una donna - Ieri sera, verso le 19, un uomo di 70 anni, armato di fucile ha fatto irruzione in una casa dove era in corso una festa tra bambini e ha aperto il fuoco contro i presenti colpendo a morte la madre ... Come scrive msn.com