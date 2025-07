La stretta di Inter e Milan | niente abbonamenti agli ultras

Inter e Milan rafforzano la loro posizione contro i tifosi indesiderati, escludendoli dagli abbonamenti per le curve nella prossima stagione. Questa decisione, frutto di un'unità tra club, procura e questura, nasce dall’esito dell'inchiesta Doppia Curva e rappresenta un deciso passo verso uno stadio più sicuro e controllato. La linea dura adottata dimostra come le istituzioni calcistiche siano determinate a tutelare l’ambiente sportivo, garantendo un'esperienza più serena per tutti gli appassionati.

Inter e Milan hanno deciso di intervenire a gamba tesa contro i tifosi « non graditi », escludendoli dalla possibilitĂ di acquistare o rinnovare gli abbonamenti per le curve nella prossima stagione. Questa decisione, maturata dopo l’inchiesta Doppia curva, è frutto della collaborazione tra le due societĂ , la procura e la questura di Milano. Sono state infatti respinte numerose richieste da parte di alcuni sostenitori appartenenti alla frangia del tifo organizzato, come previsto dai codici etici adottati dai club. Tra i soggetti esclusi vi sono persone precedentemente colpite da Daspo, ma anche segnalate per comportamenti sanzionati a livello amministrativo o coinvolte in episodi di violenza, inclusi quelli emersi grazie alle dichiarazioni rese da Andrea Beretta, ex leader della Nord. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La stretta di Inter e Milan: niente abbonamenti agli ultras

