martella pd zaia fissi data elezioni basta giochi di potere

Sono stanco delle sterili questioni di potere che ostacolano il progresso della nostra regione. La trasparenza e la stabilità sono fondamentali per il futuro del Veneto, e fissare una data certa per le elezioni rappresenta un passo importante verso un sistema più giusto ed efficiente. È giunto il momento di mettere da parte i giochi politici e pensare ai cittadini, perché solo così possiamo costruire un domani migliore.

"Persino nella Lega si moltiplicano ormai le voci che chiedono una cosa semplice e ragionevole: fissare la data delle prossime elezioni regionali. Una cosa che in una democrazia dovrebbe essere scontata, ma che in Veneto continua a essere rimandata per ragioni incomprensibili, anzi fin troppo comprensibili: la paura della fine di un'epoca". Lo dichiara il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. "Sono mesi che denunciamo la deriva padronale e cinica di un centrodestra che ha provato, e in parte ancora prova, a rinviare l'inevitabile: la conclusione del lungo regno di Zaia.