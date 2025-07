Cacciucco Pride 2025 dal 22 agosto torna l' evento dedicato al piatto simbolo della cucina livornese

Dal 22 agosto, Livorno si prepara a riscoprire il suo tesoro culinario con il ritorno del Cacciucco Pride 2025. Dopo un anno di attesa, questa festa gastronomica e turistica celebra la storica zuppa di pesce e pomodoro, simbolo della tradizione livornese. Tre giorni di sapori intensi, cultura e allegria, che coinvolgeranno residenti e visitatori in un viaggio tra gusto e tradizione. La manifestazione promette emozioni indimenticabili, un’occasione da non perdere per vivere la vera essenza di Livorno.

