Imprese Legacoop Romagna tira le somme | Bilanci positivi per 9 cooperative su 10 La cooperazione resiste alle intemperie internazionali

Le cooperative associate a Legacoop Romagna si confermano resilienti e in crescita: con 362 realtà tra Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, i bilanci 2024 evidenziano un trend positivo per il 90% delle imprese. In un contesto globale sfidante, la cooperazione dimostra di saper resistere alle intemperie internazionali, continuando a sostenere economia e comunità locali. Un risultato che rafforza la fiducia nel modello cooperativo come pilastro di sviluppo duraturo.

"La chiusura dei bilanci 2024 è positiva per nove cooperative su dieci". Questo il dato che emerge dalla stagione delle assemblee dei soci delle cooperative associate a Legacoop Romagna. Nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Legacoop associa 362 cooperative, che complessivamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: cooperative - legacoop - romagna - bilanci

Il prefetto in visita a Legacoop: incontro con cooperative che producono per 2,7 miliardi - Il prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha recentemente visitato la sede di Legacoop Romagna, incontrando le cooperative del territorio impegnate a generare un volume d’affari di ben 27 miliardi di euro.

Il 7 luglio ha preso il via “Storia e valori della cooperazione romagnola”, un percorso di eventi formativi rivolti a giovani cooperatori e cooperatrici. Un progetto promosso da Generazioni Legacoop Emilia-Romagna per rilanciare la partecipazione giovanil Vai su Facebook

Imprese, Legacoop Romagna tira le somme: Bilanci positivi per 9 cooperative su 10. Ma si fa fatica a trovare la forza lavoro; Unione Europea, Legacoop: No alla fusione, preservare il bilancio per la Politica agricola comune; Federcoop Romagna si prepara all'assemblea, fatturato e dipendenti crescono: a Cesena sono otto.

Imprese, Legacoop Romagna tira le somme: "Bilanci positivi per 9 cooperative su 10" - "Oltre la metà delle imprese associate a Legacoop Romagna ha previsto per il 2025 nuovi investimenti: si tratta soprattutto delle imprese agricole, di produzione lavoro, di servizi", viene sottolineat ... cesenatoday.it scrive

Bilanci 2023 positivi per imprese Legacoop Emilia-Romagna. Preoccupa l ... - Romagna (il 19% ha registrato un calo), tra queste il 39% ha registrato un incremento del valore della produzione superiore ... Segnala ravennanotizie.it