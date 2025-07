Tappa 8 oggi Tour de France 2025 | Saint-Méen-le-Grand Laval Espace Mayenne percorso e altimetria

Oggi, sabato 12 luglio, si corre l’ottava tappa del Tour de France 2025, da Saint-Méen-le-Grand a Laval, nel cuore dell’Espace Mayenne. Un percorso emozionante che promette battaglie epiche e sorprese inattese, con un profilo altimetrico studiato per mettere alla prova gli scalatori e i velocisti. Dopo il trionfo di Pogacar ieri e il suo ritorno in maglia gialla, anche oggi la corsa si fa incandescente: chi scriverà il capitolo finale di questa tappa?

Ottava tappa oggi, sabato 12 luglio, del Tour de France 2025. Ieri sul traguardo Mur de Bretagne Guerlédan Tadej Pogacar ha conquistato il 101esimo successo in carriera, si è ripreso la maglia gialla e con i 50 punti per la vittoria anche la maglia verde ed è in testa alla classifica generale con. 🔗 Leggi su Today.it