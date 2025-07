che cosa ha fatto innamorare gli oasis del manchester city

Gli Oasis, i leggendari rivoluzionari del Britpop, sono tornati sul palco, riaccendendo la passione di oltre settantamila fan estasiati. Dopo sedici anni di silenzio, Liam e Noel Gallagher hanno dimostrato che il loro legame e il desiderio di musica autentica non muoiono mai. Ma cosa ha fatto innamorare così profondamente gli appassionati del Manchester City, e come questa reunion ha riacceso il fuoco della loro leggenda? È una storia di passione, rivincita e musica senza tempo...

Gli Oasis sono tornati. Oltre settantamila spettatori in visibilio per loro, i fratelli Liam e Noel Gallagher, che, dopo sedici anni, si sono nuovamente presentati fianco a fianco sullo stesso palco. Una reunion la cui attesa è stata simile a quella che si ebbe per il ritorno dei Led Zeppelin al Live Aid 1985 o per quella che, il giorno dopo gli Oasis, ha visto protagonisti i membri originali dei Black Sabbath, tutti insieme un’ultima volta per l’addio ai live dell’ex frontman Ozzy Osbourne. Gli Oasis sono stati la band più famosa sul finire dello scorso secolo, nonché il gruppo principale del Britpop, fenomeno musicale che fu espressione della cosiddetta Cool Britannia, il rinnovato sentimento di orgoglio patriottico e culturale che, partendo dall’Inghilterra, invase velocemente il resto dell’Europa, grazie soprattutto al megafono garantito da MTV. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it