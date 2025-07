Irpini a Roma tra radici e futuro | la Capitale diventa casa

degli irpini che, tra radici profonde e sogni ambiziosi, contribuiscono a rendere Roma una vera casa lontano da casa. Con questo progetto, l’obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza e promuovere un dialogo autentico tra comunità , cultura e passato, per costruire insieme un futuro solido e ricco di opportunità . Un ponte tra tradizione e innovazione, in nome di una capitale che accoglie e valorizza le sue origini.

“Cittadini due volte: essere comunitĂ fuori sede nella Capitale” è questo il leit motiv dell’iniziativa che intende creare sinergia ed integrazione, con un tuffo nel passato, un occhio nel presente ed uno sguardo al futuro. Un invito a fermarsi, respirare bellezza e cultura e riconoscere la forza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: capitale - irpini - roma - radici

