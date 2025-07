Spaccio di cocaina al mercato di Acireale 70enne arrestato | come è stato sorpreso dagli agenti

Un arresto che scuote il mercato di Acireale: un 70enne, noto pluripregiudicato, è stato sorpreso dagli agenti mentre spacciava cocaina, con 3 grammi di droga e 370 euro sequestrati. La sua cattura evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel combattere il traffico illecito e tutelare la sicurezza dei cittadini, dimostrando che nessuno è al di sopra della legge, indipendentemente dall’età.

Un 70enne pluripregiudicato è stato arrestato al mercato di Acireale per spaccio di cocaina. Sequestrati 3 grammi di droga e 370 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Spaccio di cocaina al mercato di Acireale, 70enne arrestato: come è stato sorpreso dagli agenti

In questa notizia si parla di: spaccio - cocaina - mercato - acireale

Spaccio nel condominio popolare a Pesaro, blitz dei Carabinieri: cocaina e soldi nascosti in casa - Un'operazione antidroga dei Carabinieri ha portato all'arresto di un giovane albanese nel condominio popolare di Pesaro.

ACIREALE: ARRESTATO 70ENNE AL MERCATO CON COCAINA IN TASCA. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 70 anni, residente ad Acireale, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con della cocaina mentre si trovava al mercato cittadino di pi Vai su Facebook

Spaccio di cocaina al mercato di Acireale, 70enne arrestato: come è stato sorpreso dagli agenti; Acireale, 70enne al mercato con la cocaina in tasca; Pluripregiudicato al mercato con la cocaina in tasca, la polizia lo perquisisce e scatta l'arresto.

Spaccio di cocaina al mercato di Acireale, 70enne arrestato: come è stato sorpreso dagli agenti - Un 70enne pluripregiudicato è stato arrestato al mercato di Acireale per spaccio di cocaina. Si legge su virgilio.it

Acireale, spacciava cocaina al mercato: arrestato 70enne pluripregiudicato - Trovato con dosi pronte di cocaina e denaro in contanti. Secondo meridionews.it