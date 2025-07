Incendio in un casolare abbandonato | va a fuoco un deposito di fieno

Notte di paura nel cuore delle campagne desenzanesi: un incendio ha devastato un deposito di fieno nel casolare abbandonato di via Mantova, interrompendo la tranquillità delle ore notturne. Le fiamme, alimentate dalla natura secca e dal vento, hanno richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di emergenza. La vicenda ha destato preoccupazione tra i residenti, che si chiedono quali siano state le cause di questa notte di fuoco e se ci siano rischi per la sicurezza della zona...

La quiete notturna delle campagne desenzanesi è stata infranta, nella notte tra venerdì e sabato, dalle fiamme e dal fumo. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando un incendio ha interessato un casolare abbandonato in via Mantova, alla periferia del comune gardesano. All'interno della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Partinico, incendio distrugge un casolare: rogo alimentato dalle sterpaglie incolte - Oggi a Partinico un vasto incendio ha devastato un casolare in contrada Garofalo. Le fiamme, alimentate da sterpaglie incolte, si sono propagate rapidamente, causando ingenti danni alla struttura e richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.

