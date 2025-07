Rapper di Amici Amnesia condannato a 4 anni per maltrattamenti all’ex | Farai la fine di Cecchettin

La vicenda di Amnesia, rapper noto per la sua partecipazione ad Amici, scuote il panorama musicale e sociale: condannato a 4 anni per maltrattamenti alla sua ex compagna, si avvicina a un destino simile a quello di Cecchettin. La sentenza del Tribunale di Torino segna un momento di riflessione sulla tutela delle vittime e sul comportamento di personaggi pubblici. La storia continua a far parlare, ma ci ricorda che nessuno è sopra la legge.

La sentenza del Tribunale di Torino al termine del processo a carico dell’ex cantante di Amici, il rapper torinese Amnesia, all’anagrafe Lorenzo Venera. All’ex compagna del 36enne riconosciuta anche una provvisionale di 10mila euro come risarcimento danni e altri 5mila alla figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

