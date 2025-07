Show degli All Blacks | la Francia è travolta 43-17 nel test match

Un weekend di emozioni e sorprese nel mondo del rugby: gli All Blacks dominano la Francia con un impressionante 43-17 a Wellington, mentre il Galles interrompe la serie negativa battendo il Giappone. Le performance di Roigard, Savea, Taylor, Vaa’i, Jordan e Ioane rafforzano la loro supremazia, regalando agli appassionati momenti indimenticabili. Un mix di vittorie e rinascite che rende questo sport ancora più avvincente e coinvolgente.

A Wellington i neozelandesi vincono anche il secondo test della serie con le mete di Roigard, Savea, Taylor, Vaa'i, Jordan e Ioane. Il Galles vince in Giappone e interrompe la striscia di 18 sconfitte.

