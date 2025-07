Nemmeno prenotano un alloggio se lo facessimo noi nel loro Paese? | turisti tedeschi ubriachi dormono in strada a Maiorca esplode la rabbia dei residenti

Maiorca si trova di fronte a un problema crescente di inciviltà turistica, con residenti esasperati che assistono all’ennesimo spettacolo di comportamenti irresponsabili. Turisti ubriachi e senza rispetto delle regole stanno rovinando l’immagine dell’isola, suscitando rabbia e preoccupazione tra chi vive e lavora in queste splendide località. È giunto il momento di riflettere: se ci fosse una maggiore responsabilità da parte dei visitatori, le cose potrebbero cambiare.

Maiorca contro i turisti. I residenti dell’isola nelle Baleari, in Spagna, denunciano l’inciviltà di tanti turisti che, come ogni anno, stanno riempiendo le vie delle città. Sotto la lente di ingrandimento il comportamento di alcuni turisti, immortalati a terra ubriachi mentre dormivano. L’account Instagram “ Mallorca Travel ” ha pubblicato un video in cui quattro turisti dormono sulla via di El Arenal con accanto qualche lattina di birra. Sotto il video è scoppiata l’ indignazione. “Turismo di qualità”, “ Se lo facessimo nel loro Paese?” o anche “Teatro puro, non ci credo”. I residenti si lamentano con qui turisti che, magari, decidono di recarsi a Maiorca senza un alloggio o un albergo prenotato, decidendo di trascorrere per le strade anche le ore notturne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it