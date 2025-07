Trump ascolti Merz sull’Ucraina Polillo spiega perché

Friedrich Merz rivela una strategia diplomatica chiara e decisa: da un lato, mostra fermezza verso Putin, dall'altro chiede a Trump di unirsi alla causa europea. Questa doppia comunicazione non è solo un messaggio politico, ma un importante segnale di unità e determinazione in un contesto internazionale complesso. Ma cosa ci dice realmente questa presa di posizione? È il segnale di una nuova alleanza o semplicemente una mossa tattica?

Avrebbe detto Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, al margine della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, secondo quanto riportato dalla stampa: "Vogliamo mandare un doppio messaggio. A Putin diciamo: attento noi non molleremo. A Trump: stai con noi europei, perché siamo sulla stessa barca". Affermazioni pesanti, su cui è necessario riflettere, superando le interpretazioni che circolano in merito ad una doppia questione. Da un lato l'orrore di questa guerra, scatenata per ragioni che, ancora oggi non è facile capire. E che nella sola Russia, secondo le recenti affermazioni del generale Keith Kellogg, è costata più "di un milione di soldati".

