Volley femminile Nations League | oggi Italia-Turchia per il primo posto

Oggi alle 19, l’Emozione è alle stelle all’Omnisport Arena di Apeldoorn, dove l’Italia di volley femminile sfida la Turchia per il primo posto nella Nations League. Un match fondamentale che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo punto. Non perdere neanche un istante di questa sfida cruciale: segui le nostre dirette e approfondimenti per vivere ogni attimo di questa battaglia tra giganti!

Si disputa oggi, alle 19, la penultima sfida della fase intercontinentale della Nations League di volley femminile, che vede di fronte Italia e Turchia. L’Italia è pronta per la penultima sfida della fase intercontinentale di Volleyball Nations League. Oggi, alle ore 19 alla Omnisport Arena di Apeldoorn, scenderanno in campo le azzurre del CT Julio Velasco nella sfida d’alta quota con la Turchia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

