Ue prepara una stretta fiscale sul tabacco le nuove accise fanno salire i prezzi dei pacchetti alle stelle

L’Unione Europea sta puntando decisamente sulla stretta fiscale per il settore tabacchi, con aumenti record delle accise e nuove tasse su prodotti alternativi come sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. Questa rivoluzione fiscale mira a finanziare il bilancio 2028-2035, ma solleva anche numerosi interrogativi su consumi, salute e mercato. Un cambiamento epocale che potrebbe trasformare il panorama del tabacco in Europa: scopriamo cosa ci attende.

Il piano della Commissione per finanziare il bilancio 2028–2035 punta su accise record su tabacco e prodotti alternativi. Nuove imposte anche su rifiuti elettronici e grandi aziende. L’Unione Europea prepara una stretta fiscale senza precedenti sul tabacco. Accise in aumento fino a oltre il 1.000%, nuove tasse su sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, ma anche una valanga di misure parallele per finanziare il prossimo bilancio Ue. L’obiettivo -come riporta TGCom24 – è aumentare le risorse proprie e frenare il consumo di prodotti nocivi. Ecco cosa potrebbe cambiare per milioni di cittadini europei e italiani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ue prepara una stretta fiscale sul tabacco, le nuove accise fanno salire i prezzi dei pacchetti alle stelle

In questa notizia si parla di: tabacco - accise - prepara - stretta

Revisione direttiva accise tabacco: la nota di Confagricoltura - Confagricoltura si fa portavoce di un appello al buon senso, chiedendo un equilibrio più che ideologia nella revisione della direttiva europea sulle accise del tabacco.

L'Unione Europea prepara una stretta fiscale senza precedenti sul tabacco. Accise in aumento fino a oltre il 1.000%, nuove tasse su sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, ma anche una valanga di misure parallele per finanziare il prossimo bilancio Ue. L' Vai su Facebook

STRETTA SUL FUMO Secondo Euractiv, Bruxelles punta ad aumenti fino al +1.090% sui sigari e a trattenere parte del gettito. Montano le proteste tra gli Stati membri, Italia compresa #sigarette #fumo #fumatori Vai su X

Tassa Ue sulle sigarette: le nuove accise fanno salire i prezzi dei pacchetti alle stelle; Tassa Ue sulle sigarette: le nuove accise fanno salire i prezzi dei pacchetti alle stelle; Sigarette, maxi rincari in arrivo: la UE prepara una riforma storica delle accise.

Sigarette e tabacco, l'Europa pensa a una maxi tassa (con accise fino al 139%): le ipotesi su costi e rincari dei prodotti - La Commissione europea starebbe preparando un pacchetto di proposte destinate ad accendere un confronto tra le capitali europee. Segnala msn.com

Stretta sul tabacco da Bruxelles, possibili aumenti fino a 1 euro a ... - Tornando al 'leak' del documento della Commissione, l'accisa minima sulle sigarette passerebbe da 90 a 215 euro per 1. msn.com scrive