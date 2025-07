A Gradisca d’Isonzo giovedì 31 luglio Offlaga Disco Pax

Preparati a vivere una serata indimenticabile: l’Associazione Culturale Euritmica annuncia un altro grande protagonista di Onde Musica. Giovedì 31 luglio, alle 21.30 nell’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo, gli Offlaga Disco Pax portano sul palco il loro suono unico, già acclamato in numerosi appuntamenti da tutto esaurito. Un’occasione imperdibile per immergersi in musica e cultura, che culminerà con la magia dell’estate.

L’Associazione Culturale Euritmica – che sta scaldando i motori per la 29^ edizione di Onde Mediterranee, dopo aver lanciato La Rappresentante di Lista (che sarà a Gradisca venerdì 1 agosto) annuncia un altro grande nome di Onde Musica: giovedì 31 luglio, alle 21.30 nell’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo il Festival ospita gli Offlaga Disco Pax. Già reduci da alcune tappe da tutto esaurito, gli Offlaga celebrano a Gradisca il ventennale del lavoro che li ha portati alla fama: Socialismo tascabile. Gli ODP sono un collettivo che si autodefinisce neosensibilista e alle origini è formato da Enrico Fontanelli (basso, elettrotecniche, premeditazioni grafiche, pensiero debole), Daniele Carretti (chitarre, basso, piano e mutuo quinquennale) e Max Collini (voce, testi, ideologia a bassa intensità). 🔗 Leggi su Udine20.it

