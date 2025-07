Calciomercato Juventus | No Alla Cessione di Alberto Costa! Da Non Vendere

In un momento in cui la Juventus cerca di consolidare la propria solidità e costruire un futuro di successi, perdere un talento come Alberto Costa sarebbe un errore imperdonabile. Questo giovane esterno rappresenta non solo una risorsa tecnica di valore, ma anche un simbolo di stabilità e crescita per il club. È fondamentale mantenere questa preziosa risorsa e rafforzare il progetto Juventus, perché il suo talento può fare la differenza sul lungo termine.

Calciomercato Juventus: No Alla Cessione di Alberto Costa! Un esterno Da Non Vendere. Oggi dobbiamo parlare di una voce di mercato che, se dovesse concretizzarsi, mi troverebbe assolutamente in disaccordo: la possibile partenza di Alberto Costa dalla Juventus. Alberto Costa: Una Risorsa Preziosa per la Stabilità della Juventus. Personalmente, non sono per nulla d’accordo con l’idea di cedere Alberto Costa. E vi spiego il perché. In un momento in cui la squadra ha bisogno di stabilità, di certezze e di giocatori che capiscano il nostro ambiente, Costa rappresenta una risorsa preziosa. È un elemento che, pur non essendo magari sempre sotto i riflettori, porta equilibrio, dedizione e una conoscenza tattica che non si trova facilmente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Calciomercato Juventus: No Alla Cessione di Alberto Costa! Da Non Vendere

In questa notizia si parla di: alberto - costa - juventus - calciomercato

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime - Alberto Costa potrebbe vedere il suo futuro alla Juventus cambiare dopo la recente prestazione contro la Lazio.

Alberto #Costa ha già accettato di tornare in Portogallo. C'è ancora distanza tra #Juventus e #SportingCP, che ha offerto 18 milioni ma i bianconeri ne chiedono 21/22. Al momento non è a rischio la trattativa. @OggiSportNotiz2 #calciomercato Vai su X

Alberto Costa, addio Juve? Lo Sporting fa sul serio e mette sul piatto 20 milioni di euro per riportare il talento portoghese a casa. #AlbertoCosta #Juventusnews24 #juve #SportingCP #Calciomercato #SerieA #PrimeiraLiga #NewsMercato #Juve Vai su Facebook

Alberto Costa verso lo Sporting Lisbona: la Juve valuta l’offerta, cifre e dettagli della trattativa; Juventus Conceicao, contatti continui con il Porto. Le news di calciomercato; Perché la Juventus può cedere Alberto Costa dopo pochi mesi: l'interesse dello Sporting e la posizione bianconera.

Calciomercato, Juve su Piquerez: tra Dodo e Tavares irrompe l'esterno del Palmeiras - Il restyling sulle fasce bianconere vede l'ingresso di un nuovo profilo, mentre si continua a soppesare il futuro di Weah e Alberto Costa ... Come scrive tuttosport.com

Mercato Juve, restyling sulle fasce: via Weah e Alberto Costa, svelato il piano del club per sostituirli. Chi può arrivare questa estate - Chi può arrivare in estate: la lista degli obiettivi La Juventus sta pianificando un restyling ... Scrive juventusnews24.com