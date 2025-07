il mondo nel vicino della porta accanto lettera da un mistero

Sei pronto a scoprire un mondo di emozioni e misteri nascosti nelle semplici vite di chi ci circonda? Il signor Tonino, 85 anni, vive in un angolo tranquillo della Gallura, ma il suo sguardo racconta storie di amore e perdita che sfidano il tempo. In questa storia, tra ricordi e silenzi, si cela un segreto che potrebbe cambiare tutto. Allora ho chiesto a Tonino se mi...

Il signor Tonino ha 85 anni. Vive solo in un paese nelle colline della Gallura. A gennaio gli è morta Maddalena. “Non aveva malattie. E’ stata male una notte, l’hanno portata via, non è tornata”. E dunque Maddalena, la sposa di una vita intera, è partita. Tonino siede sulla soglia della sua casa, in canottiera, solo. Per questa piccola strada non passa nessuno – tranne noi, quelli della porta accanto, d’estate. Allora ho chiesto a Tonino se mi offriva un caffè. Subito mi ha spalancato la sua piccola casa, linda, la foto di Maddalena accanto a quella di Padre Pio. Dai fornelli il gorgoglio e poi l’aspro profumo del caffè. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it