mille professionisti da tutto il mondo per la roma del futuro

Mille professionisti da tutto il mondo si sono messi in gioco per disegnare la Roma del domani. Con oltre 950 partecipanti e team multidisciplinari, la prima fase della Call for Ideas – A Vision for Rome – sta già raccogliendo visioni innovative e sostenibili, promossa dalla Fondazione Roma REgeneration Ets con il patrocinio di Regione Lazio e Roma Capitale. Un esempio tangibile di come idee e passione possano plasmare il futuro della Città eterna.

È in corso la prima fase della Call for Ideas - A Vision for Rome, il concorso promosso dalla Fondazione Roma REgeneration Ets con il patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale. Trentacinque team multidisciplinari e 958 professionisti provenienti da ogni parte del mondo hanno risposto all'invito a immaginare la Roma del futuro. 'Una partecipazione trasversale - si legge in una nota - che ha visto protagonisti grandi studi internazionali, università di eccellenza e molti professionisti nelle diverse discipline, in un mix vincente tra know-how locale e visioni globali. Rilevante anche il coinvolgimento accademico, con contributi da atenei italiani e stranieri, a conferma della valenza culturale e strategica dell'iniziativa'.

