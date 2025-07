Caldo estremo e disidratazione | nei bambini il rischio non è superiore a quello degli adulti ma serve attenzione

Caldo estremo e disidratazione rappresentano una sfida crescente per i più piccoli. Un recente studio internazionale, coordinato dalla University of Sydney, mette in discussione il mito che i bambini siano meno vulnerabili degli adulti in queste condizioni. La ricerca evidenzia l’importanza di prestare attenzione e adottare misure di prevenzione adeguate, perché, in realtà, il rischio non è mai da sottovalutare. La salute dei nostri bambini merita tutta la nostra attenzione.

Uno studio internazionale coordinato dal Heat and Health Research Centre della University of Sydney, in collaborazione con l'University of Canberra, ha messo in discussione una delle convinzioni più diffuse tra genitori e insegnanti: i bambini non sarebbero più vulnerabili degli adulti al rischio di disidratazione e ipertermia durante l'attività fisica in condizioni di caldo estremo.

Con l'arrivo del caldo estremo, la Croce Rossa di Ascoli si mobilita ancora una volta, sfidando le temperature elevate per proteggere cittadini e turisti.

