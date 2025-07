MotoGP Marc Marquez | Una pole con tanto autocontrollo! La Sprint Race? Penserò solo al campionato

Marc Marquez mette a segno una pole impressionante al Sachsenring, dimostrando tutto il suo autocontrollo e la sua maestria anche sotto la pioggia battente. Concentrato esclusivamente sul campionato, il "Cabroncito" ha dominato la scena, lasciando gli avversari nella nebbia del bagnato. Una prestazione che conferma come, nonostante le sfide, lui sappia sempre come brillare. E ora, si prepara a scrivere un altro capitolo della sua leggenda in MotoGP.

Sul bagnato non c’è storia. Marc Marquez festeggia dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Sachsenring, sotto una pioggia battente, i piloti hanno cercato la pole position, andando spesso anche oltre i limiti. Il miglior tempo della sessione porta la firma del Cabroncito in 1:27.811 con 151 millesimi di margine sull’altro specialista del bagnato, Johann Zarco, quindi terzo Marco Bezzecchi a 421. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 839 millesimi, quinta per Pedro Acosta a 968, quindi sesta per Alex Marquez a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Una pole con tanto autocontrollo! La Sprint Race? Penserò solo al campionato”

