Ha ristrutturato la casa della madre con materiali acquistati dall' ospedale | dipendente nei guai

Un dipendente dell’ospedale di Pordenone si è improvvisamente trovato al centro di uno scandalo. Con un gesto audace, ha utilizzato materiali acquistati con fondi pubblici per ristrutturare la casa della madre, attirando l’attenzione delle autorità e causando conseguenze legali. La polizia ha infatti applicato misure cautelari che impediscono al 44enne di avvicinarsi all’ospedale e di ricoprire incarichi pubblici per dodici mesi. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che scuote il sistema sanitario locale.

Divieto di dimora e sospensione per dodici mesi dal pubblico ufficio. Sono le misure cautelari adottate dalla polizia nei confronti di un dipendente di 44 anni dell’Asfo, in servizio all’ospedale di Pordenone. Il motivo? Si è appropriato di materiali acquistati con soldi pubblici sfruttando la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: dipendente - ospedale - ristrutturato - casa

Non solo auto, dall'ospedale "sparisce" una cancellata: dipendente denunciato - A Brindisi, l'ospedale Perrino ha subito un grave episodio: non solo auto scomparse dal parcheggio, ma anche una cancellata in ferro, sottratta in modo sospetto.

L’ASP di Enna interviene su più fronti per il potenziamento del personale medico presso l’Ospedale di Piazza Armerina. La Direzione strategica ha già fatto presente nelle opportune sedi che l’Ospedale di Piazza Armerina dovrà avere un ruolo specifico nella Vai su Facebook

Ha ristrutturato la casa della madre con materiali acquistati dall'ospedale: dipendente nei guai; Crolla il tetto di un ristorante a Terracina: muore una dipendente, 10 feriti. Locale ristrutturato a gennaio; Appartamenti a canone ribassato per i dipendenti di Amsa e Unareti.

Dipendente infedele all'ospedale: usava materiali pagati con i fondi pubblici per lavorare come manutentore abusivo - Dipendente infedele dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale: il lavoratore, in servizio presso l’ospedale di Pordenone, è stato sorpreso a sottrarre materiale ... Lo riporta ilgazzettino.it

Ristrutturava casa della madre con materiali sanitari pubblici: dipendente dell’ospedale nei guai - PORDENONE – La Polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un uomo di 44 anni, dipendente dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, in servizio presso l’ospedale cittadino. Da nordest24.it