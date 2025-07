Incidente in contrada Vallone a Francavilla | auto sfrenata abbatte un palo della luce

Una scena di grande paura quella di questa mattina a Francavilla al Mare, lungo la provinciale 23 in contrada Vallone. Un'auto parcheggiata si è improvvisamente mossa senza controllo, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica e abbattendolo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incidente ha creato momenti di tensione e preoccupazione tra i residenti. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla manutenzione dei veicoli.

Paura nella mattinata di oggi 12 luglio lungo la strada provinciale 23 in contrada Vallone, a Francavilla al Mare. Un veicolo, parcheggiato a bordo strada, si è improvvisamente sfrenato finendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo. L’episodio è avvenuto sotto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: contrada - vallone - francavilla - palo

Incidente in contrada Vallone a Francavilla: auto sfrenata abbatte un palo della luce.

Francavilla, lavori nelle contrade - Abruzzo Cityrumors - Sono in corso molteplici interventi nelle contrade di Francavilla per la riqualificazione del manto stradale, in diversi punti già particolarmente dissestato e la cui situazione ... Scrive abruzzo.cityrumors.it

Francavilla: discarica abusiva in località Vallone, denunciato ... - Un 62enne “svuotacantine” di Francavilla al Mare è stato denunciato dai Carabinieri per smaltimento illecito di rifiuti in una vera e propria discarica abusiva in contrada Vallone I rifiuti che erano ... Segnala rete8.it