Juventus occhi su André del Wolverhampton

La Juventus accelera sul mercato: nel mirino dei bianconeri c’è André, il talentuoso centrocampista brasiliano del Wolverhampton. Classe 2001 e valutato 22 milioni di euro, rappresenta una pedina strategica per rinforzare il cuore del reparto mediano. Con il suo talento e le sue potenzialità, André potrebbe diventare l’arma segreta di Allegri per affrontare la stagione. La sfida è aperta: la prossima mossa potrebbe già essere alle porte.

Juventus, occhi su André: il centrocampista del Wolverhampton nel mirino La Juventus intensifica la caccia a un nuovo faro per il centrocampo, e André, mediano brasiliano del Wolverhampton, è l’ultimo nome caldo. Secondo Sky Sport, i bianconeri hanno messo gli occhi sul classe 2001, valutato 22 milioni di euro, come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, occhi su André del Wolverhampton

In questa notizia si parla di: juventus - andré - wolverhampton - occhi

Chi è André, nuovo obiettivo della Juventus dal Wolverhampton. Storia e identikit del possibile rinforzo dei bianconeri a centrocampo - La Juventus si prepara a rafforzare il suo centrocampo con un nome di spicco: André, talento brasiliano in orbita Wolverhampton.

Gli occhi della #Juventus su #André del Wolverhampton: ma serve prima un’uscita Vai su X

Juve, nuovo obiettivo per il centrocampo: occhi su André del Wolverhampton; Juventus su André del Wolverhampton per il centrocampo; Juventus punta André del Wolverhampton per il centrocampo: la situazione.