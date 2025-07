Oasis Live ’25 l’ingresso di Noel e Liam Gallagher sul palco di Manchester | il video

Dopo 16 anni di attesa, Noel e Liam Gallagher sono tornati a incantare il pubblico di Manchester, salendo sul palco mano nella mano all’Heaton Park. Il loro primo concerto nel ritorno tanto atteso ha già acceso le emozioni di migliaia di fan. Con cinque date nella città e un tour internazionale in arrivo, gli Oasis sono pronti a riscrivere la storia della musica...

(LaPresse) Noel e Liam Gallagher sono saliti sul palco mano nella mano all’Heaton Park di Manchester accolti con grande entusiasmo dai fan. È il primo dei cinque concerti nella città inglese. I fratelli si esibiranno ogni sera davanti a circa 80.000 persone. La band degli Oasis terrà concerti nel Regno Unito e in Irlanda, per poi dirigersi verso il Nord America, il Sud America, l’Asia e l’Australia. Dopo una pausa durata 16 anni, il duo simbolo del britpop anni 90 e 2000 ha organizzato un tour di 19 date. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Oasis Live ’25, l’ingresso di Noel e Liam Gallagher sul palco di Manchester: il video

In questa notizia si parla di: oasis - noel - liam - gallagher

Il manager degli Oasis parla chiaro: Liam e Noel non faranno più musica insieme - Il manager degli Oasis, Alec McKinlay, ha messo fine alle speranze di una reunion tra Liam e Noel Gallagher, confermando che i due non collaboreranno più musicalmente.

L’immagine simbolo delle prime date del tour di reunion degli Oasis è quella di Liam e Noel Gallagher che entrano sul palco alzando insieme le braccia al cielo prima di iniziare una scaletta di 23 pezzi esplosivi con Hello e Acquiesce, e chiudono dopo Wond Vai su Facebook

Il popolo degli #Oasis esiste e ha radici in tutto il mondo. Si ritrova a Cardiff per celebrare la reunion di Noel e Liam Gallagher. Il racconto su #SkyInsider Vai su X

Oasis in tour, Liam e Noel Gallagher hanno pubblicato la registrazione live di Slide Away; Dove vivono Liam e Noel Gallagher: tutto sulle case dei fratelli degli Oasis; Dove vivono i fratelli Gallagher? Liam in campagna, Noel a Londra.

Oasis, il ritorno a Manchester e «la foto del secolo» dei figli di Noel e Liam - A 16 anni dall’ultima volta, Noel e Liam Gallagher sono saliti su un palco della loro città, ad Heaton Park. vanityfair.it scrive

Oasis, la prima data a Manchester: Liam e Noel tornano a casa - La prima serata è andata in scena ll’Heaton Park, polmone verde della città britannica, primo dei cinque show che segnano il ritorno dei fratelli Galla ... Da rockol.it