Fertilità | dal caldo allo smog tutte le possibili cause dei problemi a concepire

Il caldo estremo e l’inquinamento stanno influenzando non solo il nostro ambiente, ma anche la nostra fertilità. Le alte temperature, unite ai cambiamenti climatici, stanno contribuendo a un calo delle nascite, una sfida che riguarda tutti noi. Comprendere queste cause è fondamentale per affrontare un futuro più sostenibile e mantenere saldo il desiderio di genitorialità. Ecco perché è importante agire ora, prima che sia troppo tardi.

Le alte temperature ma anche il cambiamento climatico stanno avendo un impatto importante anche sul calo demografico: ecco perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fertilità: dal caldo allo smog, tutte le possibili cause dei problemi a concepire

