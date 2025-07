Imprese Legacoop Romagna tira le somme | Bilanci positivi per 9 cooperative su 10 La Romagna si sta modernizzando

Le cooperative della Romagna mostrano segnali di forte vitalità e resilienza, con bilanci 2024 positivi per il 90% delle associazioni. Questa stagione di assemblee testimonia un territorio in costante modernizzazione, capace di affrontare le sfide economiche e sociali con entusiasmo e innovazione. Legacoop Romagna si conferma protagonista di un progresso che rafforza l’economia locale, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo per il futuro.

"La chiusura dei bilanci 2024 è positiva per nove cooperative su dieci". Questo il dato che emerge dalla stagione delle assemblee dei soci delle cooperative associate a Legacoop Romagna. Nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Legacoop associa 362 cooperative, che complessivamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: romagna - cooperative - legacoop - bilanci

Imprese, Legacoop Romagna tira le somme: "Bilanci positivi per 9 cooperative su 10. Ma si fa fatica a trovare la forza lavoro" - Imprese legacoop Romagna fanno il punto sui bilanci 2024: nove cooperative su dieci registrano risultati positivi, un segnale di forte vitalità economica.

Il 7 luglio ha preso il via “Storia e valori della cooperazione romagnola”, un percorso di eventi formativi rivolti a giovani cooperatori e cooperatrici. Un progetto promosso da Generazioni Legacoop Emilia-Romagna per rilanciare la partecipazione giovanil Vai su Facebook

Imprese, Legacoop Romagna tira le somme: Bilanci positivi per 9 cooperative su 10. Ma si fa fatica a trovare la forza lavoro; Legacoop Romagna: il 90% delle associate chiude con bilanci in attivo; Emilia Romagna: coop in crescita nel 2024 ma prudenza sul futuro.

Imprese, Legacoop Romagna tira le somme: "Bilanci positivi per 9 cooperative su 10" - "Oltre la metà delle imprese associate a Legacoop Romagna ha previsto per il 2025 nuovi investimenti: si tratta soprattutto delle imprese agricole, di produzione lavoro, di servizi", viene sottolineat ... Si legge su cesenatoday.it

Legacoop Emilia-Romagna: un Cruscotto a supporto dello sviluppo realizzato con Prometeia - Romagna hanno chiuso un 2024 con una crescita del valore della produzione superiore a quella del Pil nazionale e, ... Secondo chiamamicitta.it