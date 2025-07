Svolta Garlasco parla la difesa di Stasi De Rensis | Ora è davvero tutto chiaro!

L’avvocato Antonio De Rensis ha chiarito fin dall’inizio che questa nuova ipotesi potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel caso di Alberto Stasi, offrendo una speranza di giustizia e verità. La possibile scoperta di un “Ignoto 3” apre scenari inediti, lasciando tutti con il fiato sospeso e accendendo i riflettori sulla vera verità dietro la vicenda. Ora, tutto sembra più chiaro grazie a questa importante novità.

L'avvocato Antonio De Rensis ha recentemente discusso con la collega Giada Bocellari riguardo alla possibile esistenza di un "Ignoto 3", una nuova scoperta che potrebbe rivelarsi cruciale nel caso di Alberto Stasi. Questo scenario ha scosso non poco l'avvocato, che ha voluto fornire il suo parere su questa nuova potenziale svolta. I primi esiti delle indagini: un'ipotetica prova di innocenza. L'avvocato De Rensis ha chiarito fin dall'inizio che questi sono i primi esiti delle indagini e che vanno ancora confermati. Tuttavia, se dovessero essere confermate le analisi e "l'analisi escludesse ogni contaminazione", come sottolineato dall'avvocato, questo potrebbe rappresentare una prova fondamentale dell'innocenza di Stasi.

Caso Garlasco, nuova svolta: la pista Sempio riapre le indagini mentre Stasi ottiene la semilibertà - Nuova svolta nel caso Garlasco: le indagini sono state riaperte grazie alla conferma che un'impronta palmare e residui biologici trovati nel 2007 coincidono con Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi.

Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', la firma del killer di Garlasco: parla l'avvocato di Alberto Stasi; Scontro tra gli avvocati Massimo Lovati e Antonio De Rensis sulle impronte di Andrea Sempio; Chiara Poggi, il mistero dell'impronta numero 10 e il dna ignoto: può essere la svolta per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco.

De Rensis: “Ora è chiaro, in carcere c’è un innocente” - L’avvocato di Alberto Stasi: “Se confermati, questi risultati proverebbero la totale estraneità del mio assistito, che attende con fiducia ed emozione”. Come scrive repubblica.it

L'inchiesta pro Stasi inguaia Stasi e l'avvocato De Rensis fa le piroette - Tra resti di Estathè e Fruttolo sempre più evidente che Sempio non fosse lì "Garlasco" è l'unico caso al mondo in cui più si va avanti per scoprire chi sia il colpevole alternativo al povero innocente ...