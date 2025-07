Uno studio israeliano accusa il New York Times | Ha favorito l’antisemitismo con i suoi articoli

Uno studio israeliano solleva pesanti accuse contro il New York Times, sostenendo che i suoi articoli abbiano contribuito a un incremento dell’antisemitismo nel contesto del conflitto attuale. Secondo il professore Eytan Gilboa dell’Università Bar-Ilan, l’analisi di oltre 1.800 titoli pubblicati dimostra come la copertura del quotidiano possa aver alimentato tensioni e malintesi. Una denuncia che invita a riflettere sull’impatto dei media in momenti di crisi.

Il New York Times è finito nel mirino di uno studio israeliano che lo accusa di aver «favorito un clima di crescente antisemitismo» con la sua copertura del conflitto attuale dal 7 ottobre 2023. Autore della ricerca in questione è il professore Eytan Gilboa dell’Università israeliana Bar-Ilan, in collaborazione con un istituto di ricerca. L’indagine si basa sull’analisi di 1.801 titoli pubblicati nella newsletter The Morning del Nyt nel periodo compreso tra l’attacco di Hamas del 7 ottobre e il cessate il fuoco del gennaio 2025. Lo studio parla di uno «squilibrio»: i titoli favorevoli ai palestinesi sarebbero più del doppio rispetto a quelli a sostegno di Israele o degli ostaggi israeliani. 🔗 Leggi su Open.online

