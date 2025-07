Autocisterna di Gpl va fuori strada ed esplode | un disperso e due feriti nel Bolognese

Un drammatico incidente scuote il Bolognese: un’autocisterna di GPL, uscita di strada vicino a un deposito logistico a Crespellano, è esplosa e si è incendiata, lasciando un disperso e due feriti. La scena è stata tragica e ancora sotto shock, mentre i soccorritori cercano di mettere in sicurezza la zona. La comunità resta in allerta, sperando in aggiornamenti positivi sulle sorti dell’autista e delle persone coinvolte, in attesa di chiarimenti.

Una autocisterna di Gpl è uscita di strada all'altezza del deposito di una società di logistica e dopo essere finita nel parcheggio della ditta è esplosa, per poi prendere fuoco. L'incidente è avvenuto nel Comune di Crespellano, in via Lunga, nel Bolognese, poco prima delle 9. Al momento l'autista del mezzo pesante risulta disperso. L'incidente ha coinvolto anche un'auto, con due persone.

