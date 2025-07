Terribile devastata Carolina scomparsa nel nulla da due settimane | trovata viva ma ridotta così

Una storia di paura e speranza che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Dopo due settimane di angoscia, Carolina, giovane viaggiatrice tedesca dispersa nel cuore del bush australiano, è stata finalmente trovata viva, seppur profondamente trasformata dall’esperienza. Un lieto fine che dimostra come la forza interiore e la fortuna possano prevalere anche nelle situazioni più estreme. La sua avventura ci ricorda quanto sia preziosa ogni istante di libertà e scoperta.

Disavventura estrema, ma a lieto fine, per una giovane viaggiatrice tedesca dispersa per quasi due settimane nel cuore del bush australiano. Una storia che ha tenuto col fiato sospeso l’intera comunità locale e che ora, fortunatamente, si chiude con un ritrovamento tanto inaspettato quanto miracoloso. La protagonista è una 26enne originaria della Germania, impegnata da due anni in un lungo viaggio zaino in spalla attraverso l’Australia, e della quale si erano perse completamente le tracce dallo scorso 29 giugno. Quel giorno, secondo le testimonianze, era stata vista per l’ultima volta entrare in un negozio di generi alimentari nella piccola località agricola di Beacon, a nord-est di Perth. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it