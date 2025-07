Il genocidio di Srebrenica l’ultimo capitolo del Secolo Breve che rivive nella pelle del Duemila

Dopo trent’anni, il trauma di Srebrenica si riflette ancora oggi in Gaza, come un inquietante specchio che ripropone le stesse responsabilità, silenzi e dinamiche di un passato irrisolto. La memoria storica sembra ripetersi, lasciando emergere il crudo ciclo di violenza e ingiustizia che attraversa i secoli, e ci invita a riflettere su come possiamo rompere questa catena dolorosa. È arrivato il momento di agire e di non dimenticare.

