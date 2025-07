WWE | Cody dovrà cavarsela da solo per il feud con John Cena in vista di Summerslam?

L’attesa per il duello tra Cody Rhodes e John Cena si fa sempre più intensa, con Summerslam alle porte. I fan sperano in una rivalità esplosiva, ma recenti dettagli rivelano che Cena sarà presente in sola una puntata televisiva prima dell’evento. Riuscirà Cody a farsi valere da solo e a creare un’atmosfera memorabile? La risposta si avvicina, e il grande spettacolo è ormai alle porte…

Ci sono cattive notizie per i fan di John Cena, infatti oramai lo sappiamo, il campione indiscusso WWE è pronto a difendere la cintura dall’ assalto di Cody Rhodes in una rivincita a Summerslam. Con soltanto una manciata di settimane al più grande party dell’ estate, i fan si aspettano una costruzione della faida degna di nota. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Wrestling Observer, il bostoniano sarà presente in una sola data televisiva prima di Summerslam e secondo alcune fonti, probabilmente senza John, sarà proprio l’ American Nightmare a dover fare gran parte del lavoro per la costruzione della faida. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Cody dovrà cavarsela “da solo” per il feud con John Cena in vista di Summerslam?

