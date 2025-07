MotoGP Marco Bezzecchi | Un’altra pista rispetto alla FP2 la Sprint sarà difficile

Un'altra giornata intensa al Sachsenring per Marco Bezzecchi, che si prepara a partire dalla prima fila nella Sprint e nella gara lunga del GP della Germania. Dopo una FP2 difficile, il centauro italiano ha dimostrato grande determinazione e talento, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel Motomondiale 2025. Con sensazioni positive e tanta grinta, Bezzecchi punta a lasciare il segno in questa tappa cruciale. La sfida è appena iniziata.

Ancora un risultato positivo per Marco Bezzecchi. Il centauro italiano partirà infatti dalla prima fila i n occasione della Sprint e della gara lunga valida per il GP della Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP pianificato questo weekend presso il circuito del Sachsenring. Sensazioni subito positive per il romagnolo in forza all’Aprilia, il quale si è piazzato alle spalle del solito dominante Marc Marquez e di un invece non poco sorprendente Johann Zarco, strappando una preziosa terza casella in griglia. Una volta giunto al parco chiuso, il nativo di Rimini ha analizzato a caldo la sua performance: “ E’ stata una bella qualifica, sono contento – ha detto il “Bezz” a Sky Sport Italia – è stata tosta perché rispetto alla FP2 sembrava di essere in un’altra pista perché pioveva davvero. 🔗 Leggi su Oasport.it