Lavoro via libera al decreto per l’autoimpiego | 800 milioni per giovani Neet autonomi e nuove imprese

Un nuovo impulso per l’occupazione giovanile e le start-up arriva con il via libera al decreto da 800 milioni di euro, firmato dai ministri Calderone, Foti e Giorgetti. Questo intervento punta a favorire l’autoimpiego, il lavoro autonomo e le nuove imprese, offrendo opportunità concrete ai giovani NEET e agli aspiranti imprenditori. La misura rappresenta un passo decisivo verso un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico, aprendo nuove prospettive per il futuro economico del paese.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, di concerto con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto che dà attuazione agli incentivi per autoimpiego, lavoro autonomo e professionale previsti dagli articoli 17 e 19 del decreto Coesione. Lo comunica il ministero spiegando che il provvedimento, finanziato con 800 milioni di euro, passa ora al vaglio degli organi di controllo. Si tratta di “un’azione di sistema per aumentare la partecipazione al mondo del lavoro dei nostri giovani, in particolare i Neet ei disoccupati, promuovere buone idee d’impresa e accompagnare le nuove iniziative di lavoro autonomo, professionale, imprenditoriale attraverso la formazione, il tutoraggio e l’accesso ad un contributo per l’avviamento delle attività. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

