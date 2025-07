Gigi D’Alessio da record | sette date a settembre 2025 in piazza del Plebiscito nuovo singolo dal 18 luglio

Gigi D'Alessio conquista ancora una volta il cuore dei suoi fan, polverizzando ogni record con sette date consecutive a Piazza del Plebiscito nel settembre 2025. Dopo il sold-out delle prime cinque serate, l’artista annuncia due appuntamenti straordinari, promettendo emozioni indimenticabili e un nuovo singolo dal 18 luglio. La sua incredibile energia live continua a catturare l’attenzione: non solo musica, ma un vero e proprio evento da non perdere.

È inarrestabile il successo live di Gigi D’Alessio  che polverizza ogni record: dopo aver annunciato cinque concerti in Piazza del Plebiscito a Napoli – tutti esauriti già in prevendita  – aggiunge altre due date  straordinarie, portando a sette  il numero totale di appuntamenti previsti per settembre 2025 nella storica piazza napoletana. Ai concerti previsti il 19, 20, 21, 26 e 27  settembre si aggiungono quelli del 23 e 28 settembre  per 7 giorni all’insegna della grande musica dal vivo. L’ennesimo eccezionale traguardo che arriva dopo il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona a giugno: sul palco di Piazza del Plebiscito, una delle piazze più iconiche d’Italia,  15 concerti tutti esauriti negli ultimi tre anni, con oltre 250. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: record - settembre - piazza - plebiscito

Medicina, iscrizioni al via il 23 giugno: semestre aperto dal 1° settembre e 3mila posti in più. Bernini: “Rivoluzione con celerità record” - Medicina si apre a nuove opportunità : le iscrizioni, in programma dal 23 giugno su Universitaly, segnano l'inizio di una rivoluzione nel settore, con un incremento di 3.

Gigi D’Alessio aggiunge due nuove date al suo show da record in Piazza del Plebiscito a Napoli! Dopo il sold out del 19, 20, 21, 26 e 27 settembre, il concerto si arricchisce con le nuove date del 23 e 28 settembre. Un’occasione in più per vivere “Una magica Vai su Facebook

Gigi D’Alessio non si ferma: 5 date sold out a Napoli e 2 nuovi concerti in Piazza del Plebiscito per settembre 2025. In arrivo anche un nuovo singolo! Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Vai su X

Gigi D'Alessio record, 7 concerti in piazza Plebiscito a Napoli; Gigi D'Alessio di record in record: annunciate altre due date in piazza Plebiscito | VIDEO; Gigi D'Alessio in concerto a Napoli: aggiunte altre due date a piazza Plebiscito il 23 e il 28 settembre.

Gigi D'Alessio record, 7 concerti in piazza Plebiscito a Napoli - Ai concerti già previsti il 19, 20, 21, 26 e 27 settembre si aggiungono quelli del 23 e 28 settembre per il totale di una settimana nell'iconica piazza del capoluogo campano Inarrestabile il successo ... Come scrive tg24.sky.it

Gigi D'Alessio dei record, le date di Napoli a settembre diventano 7 - Ai concerti previsti il 19, 20, 21, 26 e 27 settembre si aggiungono quelli del 23 e 28 settembre per 7 giorni all’insegna della grande musica dal vivo ... Segnala adnkronos.com